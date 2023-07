Dal memorial Cavanna donazioni anche a Croce Rossa di Farini e Podenzano

Antonio Bardugoni e Luigi Cattaneo, promotori del memorial Cavanna che si è svolto nei primi due fine settimana di giugno, hanno consegnato parte del ricavato delle sei serate di calcetto alla Croce Rossa di Farini e Podenzano, a ciascuna 1.500 euro, come da volontà della famiglia di Andrea Cavanna.

Le due associazioni erano rappresentate da Angelo Zanellotti (coordinatore di Farini) e Gianmario Sala (coordinatore di Podenzano) e alcuni volontari che hanno ringraziato per il gesto e utilizzeranno le somme per le attività a favore delle popolazioni. Anche le due sedi di Croce Rossa avevano aiutato per le serate del torneo, facendo tre sere di assistenza sanitaria ciascuna, senza chiedere il previsto contributo per la loro presenza.

Parte del ricavato del torneo, che è stato circa di settemila euro, è andato alla casa di riposo Ceresa di San Giorgio dove è stato donato un apparecchio ad ultrasuoni del valore di circa 1.700 euro e lunedì sarà consegnato un ulteriore assegno ad Assofa.

La consegna è avvenuta alla sede di Podenzano di Croce Rossa.