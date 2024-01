Alla Croce Rossa di viale Malta medici specialisti per visitare persone bisognose

La pandemia da Covid-19 ha portato con sé una seconda pandemia, quella socio-sanitaria, aumentando le disuguaglianze sociali e sanitarie e sviluppando nuove fragilità tra differenti fasce della popolazione. Anche a Piacenza arriva il progetto di Croce Rossa “Officine della salute”. Negli ambulatori di viale Malta, recentemente ristrutturati, saranno presenti medici specialisti per visite gratuite alle persone indigenti. Il servizio dovrebbe partire, tempi burocratici permettendo legati alle autorizzazioni, a primavera. La conferma dell’attivazione anche a Piacenza di questo servizio, lanciato da CRI a livello nazionale e già presente in altre città, arriva dal presidente provinciale di Croce Rossa Alessandro Guidotti in occasione di un bilancio dell’attività 2023 che ha visto l’associazione presente sul territorio con oltre 12mila interventi effettuati, in soccorso di altrettante persone, in convenzione con la rete di emergenza-urgenza territoriale 118, con le ambulanze che hanno percorso quasi 300mila chilometri. A questi, si aggiungono i trasferimenti ospedalieri e le dimissioni: nell’anno appena trascorso sono stati quasi 400mila i chilometri percorsi per effettuare i circa 5 mila servizi assegnati dalla Centrale Trasporti Intraospedalieri Urgenti dell’Azienda Usl di Piacenza. Croce Rossa a livello provinciale ha anche soddisfatto oltre 5mila trasporti privati di pazienti, dalle dimissioni da strutture ospedaliere, al trasporto per visite mediche, terapie o consulenze presso centri specialistici, spesso fuori regione e persino oltre i confini nazionali, con le ambulanze e le auto d’istituto che hanno percorso oltre 250mila chilometri.

Si potrebbe dire che Croce Rossa Piacenza sia andata e tornata dalla Luna. Ammontano, infatti, ad oltre un milione totale i chilometri percorsi dai veicoli e dalle ambulanze di CRI Piacenza e delle sedi territoriali. Oltre alla Sede di Piacenza, nel territorio della provincia sono presenti altre 11 Sedi: Agazzano, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Farini, Nibbiano/Pianello, Ottone, Piozzano, Podenzano, Rottofreno/San Nicolò e Marsaglia.

Tra le sfide del 2024 di Croce Rossa Piacenza rientra l’individuazione di una sede idonea. A giugno infatti scadrà il contratto in comodato d’uso delle autorimesse messe a disposizione dalla Provincia nell’ex sede dei vigili del fuoco di viale Dante. Il 2024 sarà anche l’anno di rinnovo delle cariche con un cambio ai vertici.

REPORT COMPLETO CROCE ROSSA PIACENZA