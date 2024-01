Famiglia intossicata dal monossido a Pontenure. Anche due bimbi in ospedale

Un bimbo di cinque anni si è sentito male in casa questa sera, a Pontenure, ed è stato trasportato dal papà al Pronto soccorso. Qui gli è stato riscontrato un livello di monossido nel sangue tale da presupporre una intossicazione. Subito sono quindi scattati gli aiuti e le verifiche nella casa, dove è stato somministrato ossigeno dai soccorritori anche alla sorellina del piccolo, di soli tre anni, alla mamma e alla nonna. Le tre sono state trasportate in ambulanza all’ospedale per ulteriori accertamenti e controlli. Sul posto, i mezzi del 118, la Croce Rossa, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.