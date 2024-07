Auto trafitta dal guardrail lungo strada Agazzana, salvo per miracolo il conducente

Auto letteralmente infilzata dal guardrail lungo strada Agazzana, tra Vallera e Gossolengo. Un giovane di 24enne, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della propria auto, una Kia Picanto, finendo contro la barriera laterale di sicurezza che ha quindi trafitto il parabrezza del mezzo.

Lo spaventoso incidente è avvenuto verso le sette della mattina di oggi, lunedì 15 luglio. Miracolosamente il giovane non ha riportato ferite, è uscito autonomamente dal veicolo e ha atteso l’arrivo di soccorritori e forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa Piacenza insieme all’auto infermieristica del 118. Fondamentale anche l’intervento di vigili del fuoco e Sicurezza&Ambiente che si sono occupati di mettere in sicurezza il tratto stradale. Il ragazzo alla guida dell’auto trafitta è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.