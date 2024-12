Vigili del fuoco di Piacenza: da oggi caserma aperta per le visite

Anche quest’anno la sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Piacenza apre a tutti le sue porte. A partire dal pomeriggio di oggi giovedì 5 dicembre fino a sabato 7 dicembre, tra le 15 e le 17 gli appassionati e i semplici curiosi potranno visitare la caserma piacentina, e con delle guide d’eccezione: i vigili del fuoco che la vivono ogni giorno e i membri in pensione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Chiunque lo vorrà potrà soddisfare le sue curiosità a proposito del funzionamento della Sede Centrale, ammirare i mezzi impiegati e vedere da vicino l’attrezzatura utilizzata nelle varie fasi del soccorso.

Domenica 8 dicembre sarà invece la volta del consueto saggio professionale, durante il quale la cittadinanza potrà assistere dal vivo a spettacolari interventi simulati che rappresentano la quotidianità dei vigili del fuoco.

Nell’anno nuovo, la sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Piacenza sarà inoltre visitata dall’ “allegra vecchietta”. Il 6 gennaio la Befana saluterà i bambini presenti, che nell’attesa saranno coinvolti in attività e giochi che li faranno diventare per qualche ora dei piccoli vigili del fuoco.

Anche quest’anno il Comando Vigili del Fuoco di Piacenza propone l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, promossa insieme alla Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: agli appuntamenti in caserma dell’8 dicembre e del 6 gennaio sarà possibile donare giocattoli da destinare alle famiglie bisognose con bambini, che li riceveranno come doni in occasione delle feste.