Raccolta alimentare della Croce Rossa: “Destinata a 300 famiglie”

Per l’area sociale di Croce Rossa è la raccolta alimentare per eccellenza. Quella che viene fatta ogni anno, da tempo – quasi – immemorabile davanti all’Esselunga. Anche quest’anno non fa eccezione e così, sabato 10 febbraio, le volontarie e i volontari della Cri di Piacenza saranno presenti per tutta la giornata davanti ai due punti cittadini di Esselunga.

Ad annunciarlo è la referente dell’area sociale Ivana Casotti: “Saremo sia davanti all’Esselunga di via Conciliazione, sia davanti a quella di via Manfredi – spiega – dalle 9 alle 18.30 i volontari dell’associazione distribuiranno i sacchetti per raccogliere viveri da donare”.

Quanto raccolto sarà destinato alle famiglie in difficoltà che ogni mese vengono aiutate dalla Croce Rossa: “Sono 300 quelle che riforniamo ogni mese di pacchi viveri – spiega Casotti – la distribuzione avviene una o anche due volte alla settimana. Attraverso la raccolta alimentare davanti all’Esselunga integriamo i viveri che ci vengono distribuiti con l’obiettivo solidale attraverso i bandi”.

Per l’occasione sono stati mobilitati anche gli alpini di Piacenza.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’