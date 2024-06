Soci Auser in crescita: “Il volontariato è risorsa e arricchisce chi lo fa”

Crescono i volontari Auser Piacenza e il 2023 ha costituito una stagione non solo di ripresa e consolidamento delle proprie attività ma anche di crescita e sviluppo.

E’ quanto emerso dall’assemblea dei soci dell’associazione di volontariato e promozione sociale, presente e attiva sul territorio provinciale da decenni, che si è svolta venerdì di 21 giugno all’Agriturismo gli Spinoni di Ancarano di Rivergaro.

Al termine dei lavori i delegati hanno approvato il bilancio di esercizio 2023 e il bilancio sociale 2023, illustrati dal presidente Giorgio Reggiani nel corso della seduta.

L’ASSEMBLEA NEL DETTAGLIO

Lasciate alle spalle le problematiche principali derivanti dall’emergenza pandemica, il 2023 ha costituito per Auser Piacenza una stagione non solo di ripresa e consolidamento delle proprie attività ma anche di crescita e sviluppo. I soci Auser nel 2023 hanno sfiorato le 3mila unità, con un incremento rispetto all’anno precedente del 24 per cento: è cresciuto sia il numero dei soci volontari che quello dei soci dei circoli, segno che l’identità e le attività di Auser sono sempre più riconosciute e attrattive.

“Per i servizi di volontariato e per le attività di promozione – ha affermato il presidente Reggiani – è stato un anno di grandi impegni e di grandi soddisfazioni: grazie alla disponibilità dei suoi volontari e al dinamismo dei propri circoli, Auser Piacenza ha potuto dedicarsi nel corso di tutto il 2023 a innumerevoli servizi di solidarietà e sostegno a favore della comunità e a tante attività destinate ai propri soci”.

SINERGIA CON LE AMMINISTRAZIONI

“Auser opera in sinergia con le amministrazioni pubbliche del territorio provinciale, – ha ricordato Reggiani – dal Comune di Piacenza fino alle realtà più periferiche. I nostri volontari mettono gratuitamente a disposizione della collettività il proprio tempo e le proprie energie: il Codice del Terzo Settore stabilisce che a loro possa essere assicurato esclusivamente il rimborso delle spese sostenute correlate all’attività di volontariato e nessun’altra forma di retribuzione o gratificazione, come d’altronde previsto dalle convenzioni stesse”.

“Le amministrazioni pubbliche con le quali Auser ha rapporti di convenzione – ha proseguito – determinano le politiche sociali ed economiche che valutano più opportune, stanziando per le attività di volontariato le somme che ritengono sostenibili e che possono anche modificarsi anno per anno, e Auser non può che rispettare queste decisioni e portare a beneficio della comunità le energie dei propri volontari nei termini di in cui lo stabilisce l’amministrazione pubblica e nella misura in cui gli stessi volontari si rendono disponibili. Non stanno in capo ad Auser le valutazioni sull’impatto economico del ricorso al volontariato, in questi anni abbiamo sempre mantenuto la massima disponibilità nel rispetto dei progetti di volontariato condivisi e delle richieste di mantenimento, potenziamento o riduzione di servizi che i Comuni convenzionati avanzano previste dalle convenzioni sottoscritte”.

RISORSA PER LA COMUNITà

Nel suo intervento, la presidente di Auser Emilia Romagna Magda Babini ha rimarcato come “il volontariato è una risorsa per la comunità e arricchisce chi lo fa”. In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Piacenza l’assessore alla Cultura Christian Fiazza ha portato il saluto del sindaco Katia Tarasconi sottolineando: “Senza Auser e i suoi volontari la cultura a Piacenza sarebbe in difficoltà, la presenza dei volontari nei luoghi della cultura è fondamentale “. “Per tanti servizi a Piacenza non possiamo fare a meno di Auser – ha aggiunto Fiazza – e come amministrazione dobbiamo fare delle scelte politiche ed amministrative per continuare ad avere il sostegno del volontariato. Grazie ai volontari Auser per tutto quello che fanno per la città, siete la nostra forza silenziosa”. Presente all’assemblea anche l’assessore comunale al Welfare Nicoletta Corvi.

I NUMERI DI AUSER

Nel corso dei lavori è stato ricordato che il volontariato attivo ha potuto contare sulla generosa disponibilità di oltre 1.300 soci volontari che, impegnati in diversi settori di intervento (dalla vigilanza scolastica alla cura degli spazi verdi pubblici, dal supporto alla cultura e alle attività scolastiche al sostegno alle persone più fragili o bisognose e altro ancora), hanno costituito per la comunità un fondamentale sostegno nella quotidianità.

Tra le tante iniziative di volontariato di cui è protagonista Auser Piacenza, una menzione particolare merita il servizio di accompagnamento sociale: le volontarie e i volontari di Filo d’Argento a Piacenza hanno offerto nel 2023 a più di 350 persone non autosufficienti o in stato di bisogno la possibilità di recarsi a visite specialistiche, cure mediche, esami e altri appuntamenti ancora. Il servizio di trasporto sociale ha effettuato oltre 4.000 viaggi e percorso più di 70.000 km, sempre nello spirito di garantire spontaneamente e gratuitamente alla comunità piacentina un servizio prezioso e insostituibile. Il presidente Reggiani, elogiando l’attività meritoria dei volontari, ha però ricordato che “ad oggi il servizio del Filo d’Argento è proposto e organizzato da Auser in autonomia, senza alcun sostegno pubblico, e l’associazione fatica sempre di più a garantirne la sostenibilità economica: se non si troverà una nuova formula di gestione, sperabilmente in collaborazione con i servizi sociali, il rischio che il servizio correrà sarà quello di una riduzione sensibile dell’offerta se non addirittura della sua chiusura”.

I CiRCOLI

I circoli, tra i quali è stato festeggiato particolarmente quello di Rivergaro che proprio nel 2023 ha riaperto i battenti, hanno garantito per i soci Auser durante tutto l’anno tante opportunità di ritrovo e aggregazione, possibilità di approfondimento culturale e momenti dedicati al benessere della persona, fino a momenti di svago o occasioni concrete di solidarietà. E’ stato poi ricordato che tra i servizi sviluppati nel 2023 c’è stato il ritorno del Bus Terme di Auser, rimasto fermo negli anni della pandemia, che ha ripreso a funzionare permettendo a tanti soci di poter effettuare cure termali contenendo sensibilmente i costi di viaggio. In chiusura dei lavori il presidente Giorgio Reggiani ha rivolto un sentito ed emotivo ringraziamento a tutti i soci e a tutti i volontari di Auser che quotidianamente rendono concreti i valori di solidarietà, cittadinanza attiva e inclusione sociale che identificano l’associazione e senza i quali Auser non potrebbe avere quel ruolo centrale che ha oggi nel tessuto sociale di tutta la comunità provinciale piacentina.