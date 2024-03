Gianluca Grignani colto da malore in un locale piacentino, notte all’ospedale

Attimi di paura per il cantautore Gianluca Grignani che, nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 marzo, è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava in un locale in provincia di Piacenza. L’artista è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto da un equipaggio della Croce rossa.

Grignani, dopo aver passato l’intera notte in osservazione, è stato dimesso questa mattina.