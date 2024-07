A Gariga la tradizione agricola è riemersa grazie alla Festa del Grano

A Gariga di Podenzano un gruppo di volontari continua nella promozione del territorio e delle radici agricole del paese. Nei giorni scorsi la festa del grano che ha fatto fare un salto indietro nel tempo.

Seconda riuscitissima edizione della Festa del Grano a Gariga di Podenzano. Il nutrito gruppo di volontari che ha lavorato per la tre giorni di festa si costituirà a breve nella Pro Loco di Turro e Gariga denominata La Spiga, con presidente Guido Castignoli. La volontà è quella di far conoscere le radici e le tradizioni agricole del territorio podenzanese. In questo periodo dell’anno la trebbiatura si univa alla festa e così doveva essere anche alla Faggiola.

Nella corte Faggiola sono state tre serate conviviali, di cene con la collaborazione dell’Ostreria Pavesi e Trattoria Regina, musica, divertimento, premi grazie ai commercianti podenzanesi, con la chiusura super popolare della Cuccagna, vinta da Le Vespe di Calvisano (Brescia) sulle altre cinque squadre (una podenzanese), e l’elezione di Miss Spiga (Aurora Castignoli si è aggiudicata lo scettro).

Votazione estemporanea anche per i due gruppi di lavoro alle friggitrici formati dal Betti, Verce e Fergu, soprannomi con cui sono conosciuti a San Polo, e le ragazze podenzanesi Camilla, Sara, Federica, Viola e Milena che sono arrivati primi pari merito con il titolo di superlavoratori della festa.

Grazie ai tanti appassionati, giovani e meno giovani, tra cui Pietro Serena e i Giovani Agricoltori Podenzanesi, si è tornati indietro nel tempo potendo assistere alla trebbiatura dei covoni di grano con la centenaria Bubba di proprietà dei fratelli Marenghi, precedentemente mietuti con una mietilega Laverda trainata da un Fiat 18 lapiccola. Con la pressapaglia Balduzzi&Rovida sono state poi formate le balle di fieno. Parte del ricavato dell’edizione di quest’anno sarà devoluta in beneficenza a realtà sociali del territorio.