Calcio e generosità: dal Memorial Cavanna dono alla casa di riposo Ceresa

Trasformare un evento tragico e doloro, come la morte di Andrea Cavanna (scomparso in un tragico incidente stradale a Podenzano nel febbraio 2022) in un’occasione per fare del bene a chi ne ha più bisogno. Come gli anziani fragili della casa di riposo Ceresa di San Giorgio, i quali – grazie ai proventi raccolti con il torneo di calcio organizzato a Podenzano in memoria di “Cavo” – hanno ricevuto un regalo prezioso.

Attraverso la lotteria delle maglie da calcio raccolte e messe a disposizione dal calciatore Alessandro De Vitis, i promotori dell’iniziativa Luigi Cattaneo e Antonio Bardugoni – insieme a tutto lo staff – hanno donato alla struttura uno strumento medico professionale (dal valore di 1.500 euro) per le cure riabilitative basato sugli ultrasuoni. La consegna è avvenuta ieri mattina.

“Grazie a chi non vuole dimenticare e lo fa aiutando gli altri” ha commentato la direttrice della struttura, Michela Ferri. “La direzione della casa di riposo Ceresa ringrazia di vero cuore per questa donazione”.