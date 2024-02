Ospedale di Piacenza, donati trita-pastiglie e schienali ortopedici

Due donazioni in una, oggi, per il reparto di Geriatria dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Si tratta di tre trita-pastiglie e di alcuni particolari schienali.

Visibilmente soddisfatto Lucio Luchetti, direttore di Geriatria e lungodegenza: “Siamo grati per queste donazioni davvero utili – le sue parole -. Gli schienali con poggia-braccia, ad esempio, permettono di tenere una persona correttamente seduta nel letto, oltre a consentire una mobilizzazione e un miglior atteggiamento posturale del paziente allettato, che risulta poi funzionale a un adeguato programma riabilitativo. I trita-pastiglie, invece, sono importanti per quelle infermiere che si occupano di somministrare i preparati a pazienti disfagici che hanno problemi di deglutizione”.

A donare l’attrezzatura sono stati Organika-Servizi e il circolo Santa Maria bambina. Maurizio Groppi, titolare di Organika-Servizi per il verde, è uno dei due donatori che, insieme, hanno dedicato il loro gesto alla Geriatria: “La nostra ditta è particolarmente sensibile alle iniziative sociali – commenta Maurizio Groppi, titolare di Organika-Servizi per il verde -, così abbiamo pensato ai trita-pastiglie. Ogni anno cerchiamo di aiutare chi opera a favore dei più bisognosi”. A Groppi fa eco don Alessandro Ponticelli, co-parroco di Gragnano e vicepresidente del circolo Anspi Santa Maria bambina di Mortizza: “Il circolo, insieme a Organika, ha deciso di donare questi schienali perché la nostra realtà, da statuto, ha il fine di promuovere la solidarietà intergenerazionale. Ci occupiamo dei giovani, ma anche di meno giovani. È un modo per tenere unita una piccola comunità e, attraverso la beneficenza, aiutare anche chi, purtroppo, non può più frequentare il circolo”.