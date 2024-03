Pediatria, per le Nozze d’oro coppia regala uno strumento salvavita all’ospedale

Una apparecchiatura medica è stata donata ai reparti di Anestesia e Pediatria dell’Ospedale di Piacenza da una coppia di sposi in occasione del loro 50esimo anniversario di matrimonio.

Si tratta di un videolaringoscopio neonatale regalato da Ferruccio Imberti e Ada Carla Quadrelli, i quali hanno chiesto agli invitati alla loro festa il versamento di un contributo economico, e grazie alla generosità dei festeggiati e dei loro loro amici e parenti, sono stati raccolti circa 3mila euro.

Cos’è un videolaringoscopio neonatale

Si tratta di un sistema di videolarigoscopia dotato di display da 8 pollici con lame neonatali, che consente ai professionisti, in maniera più agevole, l’intubazione dei bambini e permette di condurre la rianimazione neonatale abitualmente effettuata da anestesisti rianimatori e pediatri, secondo le ultime indicazioni delle società italiane di Anestesia e neonatologia.

Ogni anno all’ospedale di Piacenza nascono circa 2000 bambini, di questi circa 5 hanno difficoltà di respirazione alla nascita e hanno quindi bisogno di essere intubati per facilitare la ventilazione dei polmoni.

Lo strumento si affianca alla tecnologie di videolaringoscopio già presenti in ospedale per pazienti pediatrici e soggetti adulti, e consente, all’operatore che sta effettuando l’intubazione, di seguire le procedure su uno schermo di otto pollici affiancato dai colleghi con una visione più dettagliata e limpida.

A CHI E’ DESTINATO

La donazione è dedicata ad Anestesia aziendale, ma vista anche la facilità di trasporto, è uno strumento trasversale anche per Pediatria e neonatologia guidata dal professor Giacomo Biasucci.

“Ancora una volta l’umanità dei piacentini è encomiabile – ha sottolineato il direttore generale Paola Bardasi che ha voluto ringraziare personalmente Ferruccio Imberti e Ada Carla Quadrelli insieme a Massimo Ruggero Corso, Giacomo Biasucci e Giorgia Cerati, professionista del reparto di Anestesia –. Il momento della nascita di un bambino è magico e delicato, per qualcuno più delicato di altri. Questa tecnologia così specificatamente pensata per queste piccolissime creature consentirà ai professionisti di agire ancore più precisamente e agevolmente e ai bambini di avere la migliore assistenza riducendo i fastidi legati all’intubazione. Per questo ringrazio i signori Imberti che hanno così generosamente pensato al nostro ospedale per questa importante donazione, trasmettendo a tutti un’importante lezione di sensibilità e attenzione alla comunità”.