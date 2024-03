Tutela dell’ambiente e della salute, Decalacque dona un depuratore a Cardiologia

Tutela dell’ambiente e della salute, un binomio vincente messo a frutto nel reparto di Cardiologia e Unità di terapia intensiva coronarica dell’ospedale di Piacenza grazie a Progetto Vita e Decalacque. L’azienda piacentina, da oltre 15 anni specializzata nel trattamento acque, ha donato un depuratore, del valore di 4mila euro. Compatto e interamente in acciaio inox, il sistema offre ai professionisti acqua pura naturale a temperatura ambiente o refrigerata. L’azienda ha messo inoltre a disposizione borracce personalizzate, consentendo quindi di evitare l’uso di bottiglie e bicchieri di plastica.

Plastica e inquinamento – Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono negli oceani. Secondo il report del Www di giugno 2023 l’Italia è tra i peggiori Paesi inquinatori tanto da essere considerato secondo più grande produttore di rifiuti plastici in Europa. Ridurre il consumo di plastica è necessario, a cominciare dai piccoli gesti come limitare l’uso delle bottigliette usa e getta e prediligere borracce riutilizzabili.

Benessere dei professionisti – “Con Progetto Vita e Decalacque ci siamo impegnati a rendere ancora più green il reparto di Cardiologia – evidenzia Daniela Aschieri -. Il depuratore è collocato nell’open space frequentato dagli operatori di questo e dei reparti vicini, per abbattere l’impatto di bottigliette di acqua. I miei operatori consumano molta acqua, molti di loro già portano da casa delle borracce termiche che però, necessariamente, devono essere riempite durante la giornata. Con il deputare riusciremo a soddisfare l’esigenza di chi già utilizza le borracce e ne incentiveremo l’utilizzo in coloro che ancora non lo fanno. Questo nell’ottica di promuovere una economia sempre più green della quotidianità dei nostri professionisti a tutela del loro benessere. Siamo orgogliosi di questo passo”.

Stile di vita – “La collaborazione con Progetto Vita, e la donazione che ne consegue, ci rende davvero orgogliosi – dichiara Alessandro De Santis, amministratore delegato di Decalacque – queste azioni sono parte integrante di un grande progetto che abbiamo sposato fin dall’inizio della nostra attività: promuovere uno stile di vita più sano, sostenibile e plastic free. Sapere che da oggi tutti coloro che fanno parte del reparto di Cardiologia berranno acqua pura, è per noi motivo di grande gioia. Questo perché – è proprio il caso di dirlo in questo contesto – abbiamo a cuore la salute delle persone e dell’ambiente. I depuratori d’acqua Decalacque, infatti consentono di ridurre drasticamente il consumo di bottiglie in plastica: proprio per questa ragione Decalacque ha anche donato borracce personalizzate a tutto il personale del reparto al fine di poter bere acqua depurata in qualsiasi momento”.

Tutela del benessere – “Come azienda siamo impegnati nella tutela del benessere dei nostri dipendenti e nelle azioni per minimizzare l’impatto ambientale nelle scelte quotidiane – sottolinea Franco Federici, direttore di presidio unico, che ha portato i ringraziamenti della dirigenza aziendale a Progetto Vita e Decalacque – Grazie a questo depuratore di acqua tutto il personale del reparto guidato dalla dottoressa Daniela Aschieri avrà la possibilità di avere a disposizione in qualsiasi momento acqua pura e sana a beneficio della propria salute e dell’ambiente”.