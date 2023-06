Memorial Cavanna: raccolti 7mila euro da donare a Croce Rossa e alluvionati

Circa 7mila euro saranno donati in beneficenza alla Croce Rossa sedi di Farini e Podenzano e alle popolazioni alluvionate della Romagna. La somma è frutto della partecipazione alla secondo torneo di calcio a 5 “Memorial Andrea Cavanna” che si è tenuto negli scorsi due fine settimana al campo “Rubini” di via IV Novembre a Podenzano e che per il secondo anno ha ricordato il giovane podenzanese che nel febbraio 2022 ha perso la vita a seguito di uno scontro stradale causato da un 21enne alla guida di un’auto portata a folle velocità in via Roma, la statale 654 che attraversa Podenzano.

Organizzato da Luigi Cattaneo e Antonio Bardugoni, supportati da un gruppo di amici e diversi sponsor ed il patrocinio di Csi e del Comune di Podenzano, ha visto la partecipazione di 16 squadre. Si è aggiudicata il trofeo l’Area10 che ai supplementari ha battuto il Bar Pace. Terzo posto per il Bar Brivido Freddo che ha battuto l’asd Sport and Go. Sempre presente la famiglia Cavanna, che nell’ultima serata ha voluto lasciare un messaggio ai giocatori. “Carissimi ragazzi, avete giocato per ricordare Andrea e siete arrivati in finale. La nostra famiglia vi ringrazia e ci auguriamo che la passione per lo sport sia per voi fonte di gioia e vi crei nuove amicizie così come è stato per Andrea. Proprio attraverso il calcio ha saputo intrecciare meravigliose relazioni, per noi preziose. Non vogliamo spezzarle e proprio con questo memorial si tengono vive. Nulla conta quale squadra è arrivata prima o seconda. Conta che sia stata una bella sana competizione a scopo benefico. Vogliamo ringraziare pure il sig. Sindaco che ha permesso che tutto si potesse fare, gli organizzatori Antonio e Luigi che con grande sensibilità hanno pensato a tutto, chi ha arbitrato e gli instancabili che hanno lavorato e cucinato dietro le quinte. Ricordando il sorriso di Andrea vi abbracciamo tutti”.

Presente anche Alessandro De Vitis, calciatore professionista che si è prodigato per recuperare le maglie originali della Serie A e B (Piacenza, Cremonese, Inter, Juventus, Parma, Roma, Palermo) e del Bayern Monaco messe in palio con la lotteria.