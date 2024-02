Podenzano, chiude dopo 39 anni lo storico negozio Bomboniere Manuela

Ha chiuso i battenti lo storico negozio di Podenzano Bomboniere Manuela in via Monte Grappa. Dopo 39 anni e 2 mesi di lavoro la titolare Manuela Bassanini è andata in pensione. Generazioni di podenzanesi, e non solo, hanno festeggiato le ricorrenze più care anche grazie alla sua professionalità.

Con un’abilità ed un piglio innato per il mestiere, Manuela si è sempre districata senza problemi tra confezioni e nastri, tra oggetti da regalo e confetti.

Tante le dimostrazioni di stima ed affetto nei suoi confronti quando si è saputo della chiusura, ma anche una “corsa” ad accaparrarsi le bomboniere delle prossime feste di famiglia prima che il negozio chiudesse definitivamente. Per lei il detto “Nessuno è profeta in patria” non vale: “Io con il mio paese ho sempre lavorato tanto – dice -. Ho visto generazioni intere e ho avuto per clienti famiglie intere, dai figli ai nipoti”.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’