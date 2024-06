Podenzano, da domani il Cau dell’Ausl amplia l’apertura: duemila accessi in sei mesi

Da domani, lunedì 1 luglio il Centro di assistenza e urgenza (Cau) di Podenzano amplia il proprio orario di apertura. Il servizio sarà infatti aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20. Nel Cau sono presi in carico e curati i cittadini con problemi urgenti, ma non gravi.

Dall’apertura (8 gennaio) a oggi, il Centro di assistenza e urgenza di Podenzano ha conteggiato poco meno di 2mila accessi. La media finora è stata di circa 80 assistiti alla settimana.

Come per gli altri Cau, si accede al servizio per lesioni o dolori agli arti, eritemi, punture da insetti, febbre, lombalgia, dolori addominali, lievi traumatismi, ferite superficiali, irritazioni cutanee, dolori articolari o muscolari, coliche, sintomi influenzali, tumefazioni, nausea o vomito, richiesta di counselling su terapie e prescrizioni, medicazioni e altre prestazioni infermieristiche.