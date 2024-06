Incidente a Podenzano, auto si ribalta in via Piave: tre feriti trasportati in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 giugno, in Val Nure. A Podenzano un’auto che stava percorrendo via Piave, per cause ancora da chiarire – forse una precedenza non data – si è ribaltata. Nell’arco di pochi secondi diversi residenti sono accorsi in aiuto alle persone rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Piacenza, la Pubblica assistenza San Giorgio, l’auto infermieristica del 118 e gli agenti della Polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero.

Tre feriti

In totale sono tre i feriti assistiti dai soccorritori e dalla cittadinanza. Fortunatamente nessuno di loro si trova in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.00 di oggi pomeriggio. I feriti sono stati trasportai all’ospedale di Piacenza.