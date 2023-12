Lanciano un petardo e prende fuoco la palla di Natale di piazza Cavalli

Quando si parla di “accendere la magia del Natale” di certo non si fa riferimento a quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi in piazza Cavalli. Ha preso fuoco infatti la decorazione posizionata tra i mercatini all’ombra di palazzo Gotico. La responsabilità sarebbe di un petardo lanciato da un gruppo di ragazzini, come riferito dai commercianti e dai passanti che sono intervenuti a spegnere l’incendio.

A evitare che il fuoco spazzasse via l’intera palla di Natale è stato in particolare il proprietario del banco irlandese che, armato di estintore, ha disinnescato le fiamme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale per i rilievi del caso e l’assessore al commercio Simone Fornasari.