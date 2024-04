Incidente in via Boselli, auto contro scooter: ferito il conducente del due ruote

Scontro tra auto e scooter lungo via Boselli a Piacenza. L”incidente è avvenuto dopo le 12.30 di oggi, sabato 20 aprile. Ad avere la peggio il conducente del due ruote che ha riportato alcune contusioni. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma l’uomo è stato comunque trasportato all’ospedale Guglielmo da Saliceto per tutti gli accertamenti del caso.

Il tratto di strada dov’è avvenuto l’incidente è stato chiuso per consentire l’intervento in sicurezza dei soccorritori. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale di Piacenza.