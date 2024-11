San NicolÃ², incidente all’incrocio: coinvolta ambulanza della Croce rossa

Tamponamento all’incrocio di San Nicolò tra la via Emilia e via Agazzano: due mezzi coinvolti tra cui l’ambulanza della Croce rossa di San Nicolò. Fortunatamente nessuno dei coinvolti è rimasto ferito, né gli operatori in divisa, né il conducente dell’altra auto: una Peugeot 307.

Nel luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri di Borgonovo per i rilievi del caso. Sul posto anche un’altra ambulanza della Croce rossa arrivata da Piacenza e i vigili del fuoco. Al lavoro anche una squadra di Sicurezza ambiente per la bonifica della sede stradale e il rapido ripristino della circolazione.