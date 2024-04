Polizia locale, slitta l’apertura del presidio in largo Erfurt: operativo ai primi di maggio

L’apertura del presidio della polizia locale nella zona di Largo Erfurt è in ritardo. Annunciata per i primi di marzo, non è ancora operativa. Le ultime informazioni dicono che potrebbe esserlo a maggio. Almeno così si augurano l’amministrazione comunale di Piacenza, il comando di via Rogerio e i residenti del quartiere che da tempo reclamano maggiore sicurezza in un comparto di città che negli ultimi anni ha visto un susseguirsi preoccupante di episodi di spaccio, degrado e violenza.

NUOVO PRESIDIO POLIZIA LOCALE: L’ITER

I lavori sembrano in realtà a buon punto. A pesare sul rallentamento nella consegna dei locali sono però i tempi dei collaudi degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e quelli degli allacci alla rete elettrica. “Abbiamo effettuato un sopralluogo la scorsa settimana con i tecnici – spiega il comandante della polizia locale Mirko Mussi – il grosso è fatto, mancano i dettagli. L’auspicio è che il presidio possa diventare operativo nei primi di maggio”.



La decisione di aprire una sede distaccata della Polizia municipale in Largo Erfurt risale alla fine dell’anno scorso. Il Comune ha siglato un contratto della durata di tre anni per l’uso gratuito dei locali posti al piano terra dell’immobile in via Conciliazione 60 (si affacciano sui giardini) con la società proprietaria, la Eredi Zeppi Franco snc di Figlios Carla & C. Una vera opportunità per Palazzo Mercanti. Nelle aree pubbliche comprese tra via Calciati, via Camia, largo Erfurt e via Conciliazione sono state infatti riscontrate, per tutto il 2023, problematiche di sicurezza urbana e convivenza civile, legate alle frequentazioni dei giardini pubblici, specialmente nel pomeriggio e nelle prime ore della sera, da parte di gruppi di giovani e adulti dediti al consumo di alcol e stupefacenti, segnalati anche dal gruppo di vicinato della zona.