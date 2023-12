“Più sicurezza in largo Erfurt, presto una nuova centrale di polizia locale in locali sfitti”

In arrivo una nuova centrale di polizia locale in largo Erfurt all’interno di un negozio sfitto messo a disposizione gratuitamente dal proprietario, per soddisfare la richiesta di maggiore sicurezza arrivata dal gruppo di vicinato della zona. L’iter, in fase di attuazione da parte del Comune, è stato annunciato oggi nella commissione 5, dedicata alla promozione della legalità e presieduta da Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi). A illustrare l’intervento è stato il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, che ha risposto a una sollecitazione di Luca Zandonella (Lega). Il nuovo spazio in largo Erfurt accoglierà sette agenti operativi, anche per svolgere i servizi di informativa e notifiche penali per il ritiro delle patenti, nonché per gli accertamenti ad hoc sulle case popolari.

Il tema sicurezza è stato approfondito alla presenza del comandante della polizia locale Mirko Mussi: “Dal mio insediamento nel 2021, mi sono impegnato a costituire un corpo di ufficiali più coeso per dare identità e continuità, oltre a coordinare una gestione più funzionale del personale e a portare avanti l’innovazione tecnologica del Comando. La nostra attività è variegata, occorrono perciò competenze e figure in grado di gestire le varie strumentazioni”. Ecco dunque alcune dotazioni acquistate per volontà del comandante Mussi: ottanta tablet per l’accertamento delle violazioni amministrative, un apparecchio per il riconoscimento del falso documentale (45mila euro), la nuova sala operativa in via Rogerio con centralini adatti alla registrazione delle telefonate e al monitoraggio della posizione degli agenti sul territorio, i bastoni distanziatori omologati, nuove armi, spray al peperoncino con maggiore precisione, 21 postazioni con telecamere per la lettura delle targhe, il potenziamento della videosorveglianza con la conservazione delle immagini per sette giorni (e non più solo uno), un sistema laser dal valore di circa 30mila euro per la ricostruzione dei sinistri stradali, il software “tachopolice” per il controllo del tachigrafo, etilometri ultrarapidi, due taser (dal costo di 12mila euro) che saranno presto affidati ad agenti in via sperimentale, le bici elettriche, il drone (finora inutilizzato), e non solo.

Luca Zandonella (Lega) ha incalzato il comandante: “Questi dispositivi sono importanti per la polizia locale di Piacenza, ma il drone e il rilevatore laser degli incidenti saranno davvero operativi prossimamente?”. Mussi ha chiarito che il drone potrebbe entrare in funzione all’inizio del 2024, mentre il rilevatore laser è già utilizzato dagli agenti soprattutto in caso di incidenti mortali, ma in assenza di traffico veicolare o in supporto al metodo tradizionale.

QUANTI VIGILI IN STRADA? – “Il personale impiegato sulle strade supera il 75 per cento, ma anche l’attività in ufficio è molto importante” ha poi evidenziato Mussi, replicando a una domanda di Sara Soresi (FdI). Luigi Rabuffi (ApP), invece, ha chiesto se la necessità di una sede unica della polizia locale sia ancora attuale, considerando “le numerose rivendicazioni sindacali e politiche” emerse negli ultimi anni. “Non ci mettiamo una pietra sopra, ma non abbiamo la bacchetta magica” ha commentato Tarasconi. Poi sul tema del personale, il sindaco ha ricordato che “sono stati assunti 17 rinforzi, ma servirebbe un’altra ventina di agenti”.

TELECAMERE IN PIAZZA DUOMO – Novità anche sul fronte delle aree pedonali in centro storico. Il comandante Mussi ha annunciato che “due telecamere saranno collocate in via Romagnosi e via Pace” per sanzionare i mezzi in transito. Si ipotizza l’intervento all’inizio del 2024.