Concorso internazionale per compositori al Conservatorio, opere entro il 31 agosto

Un’occasione per i compositori di tutto il mondo di mostrare le proprie capacità. Il Conservatorio Nicolini ha aperto le iscrizioni (fino al 31 agosto) per partecipare alla seconda edizione della Piacenza Call for Scores, il concorso internazionale teso a valorizzare la composizione musicale contemporanea.

Il vincitore potrà far eseguire il proprio brano per orchestra dall’Ensemble Contemporaneo del Nicolini, diretto dal Maestro Roberto Solci, e avrà l’opportunità di comporre una nuova partitura per strumento che verrà eseguita nel 2025.

La call è aperta a compositori di qualsiasi età e nazionalità, purché non siano studenti o docenti del Conservatorio Nicolini. I partecipanti dovranno inviare un brano per ensemble (da 8 a 11 esecutori) della durata massima di 10 minuti.

La commissione selezionerà un massimo di 5 brani che verranno eseguiti in concerto dall’Ensemble contemporaneo del Nicolini entro dicembre 2024.

“La call vuole, da un lato, valorizzare, ed eventualmente premiare, il lavoro dei compositori di musica contemporanea – dichiara Roberto Solci che, con gli altri docenti del dipartimento di composizione e nuovi linguaggi del Nicolini, Barbara Rettagliati, Riccardo Dapelo e Simone Corti, ha ideato e organizzato il concorso. Dall’altro, dà anche la possibilità ai nostri studenti di affrontare l’esecuzione di brani e partiture non usuali, originali e poco convenzionali”.

Il presidente Massimo Trespidi aggiunge: “Grazie a questa Call il Conservatorio di Piacenza raggiunge tutto il mondo a dimostrazione dei livelli di eccellenza artistico-musicale della nostra scuola di alta formazione musicale. Alla scorsa edizione si sono iscritti molti musicisti provenienti da diversi continenti e siamo sicuri che quest’anno il numero di iscritti aumenterà ulteriormente”.