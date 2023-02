Il pedagogista Novara presenta tre volumi dedicati al metodo Montessori

Maria Montessori torna idealmente a vivere grazie al pedagogista Daniele Novara. È lui infatti il curatore della collana a lei dedicata e pubblicata da Rizzoli. I primi tre volumi verranno presentati alla Galleria Biffi mercoledì alle 18 da Novara e dalle co-curatrici Elena Passerini e Laura Beltrami dello staff del Centro Psico Pedagogico.

Il volume “La mente del bambino” è un testo completo della Montessori di cui Novara cura l’introduzione, mentre “L’intelligenza delle mani” e “Facciamo la pace?” sono due antologie che selezionano e introducono brani della scienziata concentrati su argomenti specifici. La collana “Montessori” prevede numerosi altri titoli che usciranno a blocchi di tre, sempre curati da Novara e dal suo staff.

“Il metodo Montessori è pedagogia e scienza dell’apprendimento per antonomasia – spiega Novara – non si può pensare che sia qualcosa di alternativo, lei rappresenta l’apice e non la nicchia della scienza pedagogica”.

“In questa occasione mi sento di lanciare un appello affinché a Piacenza venga creata una scuola Montessori – conclude il pedagogista – siamo la sola città del nord Italia che non ha una scuola montessoriana, attivarla non è difficile: esiste una convenzione fra l’Opera Nazionale Montessori fondata da lei e il ministero per cui ogni scuola può avere una sezione a metodo Montessori, posto che ci siano insegnanti che hanno imparato il metodo stesso dall’Opera Nazionale, possono essere maestri che devono essere certificati”.