“Piacenza Classica”, in un festival le meraviglie della musica da camera

Ritorna nella sua seconda edizione il festival di musica da camera “Piacenza Classica”, sostenuto e organizzato dall’associazione “Pierluigi Bricchi per i bambini” con la collaborazione del Comune. Direttori artistici della manifestazione, i giovani musicisti Monica Righi, violoncellista, e Ivan Maliboshka, pianista.

In tutto sette concerti, programmati nell’arco di un mese, dal 14 aprile al 14 maggio, in alcuni luoghi simbolo della cultura piacentina: Teatro San Matteo, Galleria Ricci Oddi, auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

In cartellone nomi forti del concertismo, di caratura internazionale, come i pianisti Davide Cabassi e Tatiana Larionova, il Quartetto Klimt, i violinisti Walter Zagato, Sergio Lamberto e Mirel Yamada.

L’assessore alla Cultura, Christian Fiazza, durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Il progetto si commenta da sé, dopo il buon successo della prima edizione ritorna una proposta che sa coniugare arte, qualità e competenza”.

“Vogliamo trasferire – hanno spiegato i due direttori artistici – le meraviglie del repertorio della musica da camera alla comunità piacentina. Si parte il prossimo 14 aprile alle 18,30 in San Matteo con il quintetto “La Trota” ispirato all’omonima opera di Franz Schubert”.

In scena, si esibiranno Sergio Lamberto, violino, Ivan Maliboshka, pianoforte, Arianna Ciommiento, alla viola, Marco Decimo, violoncello, e Dante Fabbri, contrabbasso. Per ulteriori informazioni, sul resto del calendario, è possibile fare riferimento al sito www.piacenzaclassica.it”.

Al loro fianco, il presidente del festival, Andrea Bricchi: “L’obiettivo della manifestazione è anche quello di accendere una certa curiosità su un genere, quello della musica da camera, che può rivelare percorsi capolavoro, andando a scoprire e riscoprire compositori che hanno speso parte della loro creatività per definire i contorni di questo territorio musicale”.

PIACENZA CLASSICA – IL PROGRAMMA