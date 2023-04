Il tour di Radio Bruno sbarcherà in piazza Cavalli, cast definitivo a fine maggio

Non si smorza l’entusiasmo in città e provincia dopo l’annuncio dell’evento musicale che si terrà lunedì 26 giugno in piazza Cavalli, annunciato nei giorni scorsi dall’assessore comunale Simone Fornasari.

“Yoga Radio Bruno Estate 2023” è il titolo dell’iniziativa che farà tappa proprio nel cuore della nostra città. Lo conferma Radio Bruno stessa: “Piazza Cavalli sarà protagonista di una serata a ingresso gratuito dello spettacolo musicale che da oltre 25 anni Radio Bruno organizza nelle piazze più belle di Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Oltre a Piacenza, il tour verrà ospitato anche a Ferrara, Carpi e Forlì”.

La serata sarà trasmessa in diretta sui Canali radio e tv (canale 73) ed in replica su “La 5 – Mediaset”.

La direzione artistica di Radio Bruno precisa poi che, in merito ai nomi dei possibili ospiti “al momento non c’è nessuna trattativa e nessuna conferma, né relativamente alla piazza di Piacenza né a nessuna delle altre piazze”.

I nomi pubblicati nei giorni scorsi sono quelli di artisti che hanno comunque partecipato all’edizione precedente, quindi l’attesa si fa ancora più fremente, sapendo che “Radio Bruno sta lavorando per allestire il cast che sarà comunicato a fine maggio o all’inizio di giugno, con la lista dettagliata degli artisti partecipanti”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà