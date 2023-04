Fedez, Tananai, Morandi, e tanti altri a Piacenza. Torna la musica in piazza Cavalli

Tommaso Paradiso, Loredana Bertè, Irama, Francesca Michelin, Dargen D’amico, Tannai, Alfa e tanti altri artisti potrebbero animare la prossima estate piacentina tra musica e divertimento stile Festival Bar. Da tempo si vociferava di un grande evento nazionale per quanto riguarda la musica d’estate a Piacenza.

La conferma ufficiale arriva da Simone Fornasari, assessore allo sviluppo e valorizzazione commerciale, servizi al cittadino e trasformazione digitale del Comune di Piacenza. “Nel cuore della città, in piazza Cavalli, lunedì 26 giugno si terrà una tappa del tour estivo di Radio Bruno. Piacenza rientra nelle quattro città scelte per ospitare circa una dozzina di grossi nomi della musica italiana, direttamente dal Festival di Sanremo (girano già i nomi di Gianni Morandi e di Fedez). La serata andrà in diretta radiofonica e sarà trasmessa da una rete Mediaset. Si tratta di una bella opportunità per il nostro territorio, per fare rete anche con i territori della provincia, lavorando insieme per l’accoglienza, e mi riferisco anche agli albergatori, ai ristoratori e ai commerciati, di tutti coloro che arriveranno a Piacenza”.

«L’evento – precisa Fornasari – è gratuito e, visto il successo di precedenti edizioni in altre città italiane, ci attendiamo un grande afflusso di pubblico. Piacenza è stata scelta proprio per la sua bellezza e le sue potenzialità, tutti riconoscono il valore dei palazzi, dei monumenti, ma anche dell’enogastronomia e dei paesaggi limitrofi. E piazza Cavalli, naturalmente, è una scenografia unica, di grande fascino”.