Visit Emilia, il presidente è Simone Fornasari: “Lavoro di squadra per il territorio”

È Simone Fornasari il nuovo presidente di Visit Emilia, l’ente per la promo-commercializzazione turistica del territorio delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nel mese di ottobre il sito Liberta.it aveva riportato in anteprima la notizia della sua presentazione. Scelta della giunta che fece discutere anche in consiglio comunale visto che solitamente si tratterebbe dell’incarico che per antonomasia ricopre chi ha la delega al turismo, quindi il collega Christian Fiazza, quantomeno così è valso per i due predecessori indicati da Reggio Emilia e Parma.

Tornando ad oggi, durante l’assemblea che si è svolta nella sede della Provincia di Parma, è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione, che ha incoronato neopresidente l’assessore al commercio e al marketing territoriale del Comune di Piacenza. “È una grande responsabilità – ha sottolineato Simone Fornasari – nonché un grande motivo di orgoglio dare continuità all’eccellente lavoro fatto in questi anni da Cristiano Casa, che ha saputo dimostrare visione, concretezza e risultati tangibili ad un territorio che ha tanto da offrire grazie alle sue eccellenze enogastronomiche, al patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico davvero unico. Tutto questo rappresenta un mix di eccellenze all’insegna del turismo lento ed esperienziale di cui la Destinazione Emilia può essere vera interprete e protagonista. Confronto e condivisione saranno il denominatore comune di questo mandato che dovrà mettere da parte ogni campanilismo controproducente al prezioso e sinergico lavoro di squadra, utile a promuovere questo bellissimo territorio”.

Sono stati nominati sette membri del Cda, che è composto da Simone Fornasari e Gianluca Argellati per Piacenza; Ivano Pavesi, Annalisa Rabitti ed Enrico Ferretti per Reggio Emilia; Lorenzo Lavagetto e Francesco Mariani per Parma. Gli ultimi due membri verranno nominati a metà gennaio. Il presidente uscente Cristiano Casa, nel fare gli auguri e le congratulazioni al nuovo ha illustrato un resoconto del lavoro svolto negli ultimi tre anni, un lavoro di squadra che ha coinvolto enti istituzionali, operatori turistici e rinforzato le reti di prodotto di Visit Emilia (Food & Wine, Cultura & Castelli, Terme & Outdoor). Un’attività poliedrica, che ha prodotto importanti risultati in termini di promozione turistica, con ritorni economici e l’aumento delle presenze sul territorio.