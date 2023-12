Mercato, Fornasari: “Presto più controlli e ordine tra i banchi con la borchiatura”

Più controlli della polizia locale e stalli ben delimitati con le borchie metalliche installate nella pavimentazione. Sono le due soluzioni prospettate dall’assessore al commercio Simone Fornasari per il mercato settimanale di Piacenza, in piazza Cavalli e piazza Duomo, dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi su Liberta.it dall’ambulante Roberto Rastelli che ha deciso di rinunciare al suo spazio di vendita in città dopo 40 anni a causa dei “problemi di decadimento, scarsa qualità e poco rispetto delle regole”.

“Per quanto riguarda la necessità di delimitare gli stalli dei banchi sul mercato in piazza Cavalli e piazza Duomo – commenta Fornasari – lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva avviato l’attività di tracciatura con segni sul selciato, nel rispetto delle prescrizioni trasmesse dalla Soprintendenza. Purtroppo però abbiamo visto che la vernice, utilizzata per questa tipologia di soluzione, è svanita pochi mesi dopo, costringendoci a ricominciare il lavoro da capo. Perciò il problema è stato comunicato alla Soprintendenza. Proprio nelle scorse settimane, la Soprintendenza ha informato l’amministrazione che si potrà procedere alla tracciatura degli stalli dei banchi attraverso la borchiatura”.

L’assessore Fornasari crede che il contesto del mercato migliorerà anche così, perché “sarà un supporto fondamentale per tutte le attività di controllo della polizia locale che, anche a seguito degli ultimi confronti avvenuti con le associazioni di categoria, sarà sensibilizzata per potenziare le verifiche al mercoledì e al sabato in piazza Duomo e piazza Cavalli”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: