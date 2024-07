Sitav Rugby Lyons saluta 18 giocatori in vista della prossima stagione

Prima di lanciarsi a pieni polmoni nella prossima stagione sportiva, il Sitav Rugby Lyons decide di ringraziare i giocatori che hanno militato in prima squadra nella scorsa stagione e che non faranno parte della rosa bianconera in futuro.

Figurano veterani di lungo corso che giovani che hanno trovato una nuova casa a Piacenza, e che sono pronti a proseguire la propria promettente avventura ovale in altre squadre. Il saluto più sentito è quello nei confronti di Marco Conti, che nella scorsa annata, l’ottava in maglia Lyons, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in prima squadra. Un ragazzo arrivato giovanissimo e che è cresciuto insieme a noi – queste le parole della società – diventando un pezzo fondamentale della nostra squadra e una certezza per la linea dei trequarti.

Tra i grandi veterani bianconeri, da segnalare sono le partenze degli avanti Enrico Cafaro, Antonino Aloè, Hannes Janse van Rensburg e Luca Petillo, oltre ai trequarti Joaquin Paz e Giacomo Biffi. In tutto sono 18 i leoni che nella prossima stagione lasceranno la squadra piacentina. Le partenze richiederanno un grosso impegno per venire sostituite, ma la società di Via Rigolli è pronta e determinata a rinforzare la squadra per affrontare la sesta stagione consecutiva nel massimo campionato italiano.