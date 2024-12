Ancora un’uscita a vuoto per la Sitav Lyons, le Fiamme Oro passano al Beltrametti

Ancora un’uscita a vuoto per la Sitav Lyons, che viene battuta a domicilio dalle Fiamme Oro Rugby e resta in ultima posizione in classifica, superata dalla Lazio che conquista un punto di bonus nella sfida con Mogliano. Un’altra giornata difficile per gli uomini di Urdaneta e Paoletti, che non sono riusciti a impensierire concretamente le Fiamme Oro nella ripresa, e sono condannati alla sconfitta sotto i colpi del piede di Carlo Canna, infallibile dalla piazzola ed autore di 13 punti.L’inizio di partita è stato promettente per i Lyons, che alla prima occasione si presentano in attacco e portano a casa i primi punti della partita con un piazzato di Russo: nella circostanza viene anche sanzionato con un cartellino giallo il terza linea cremisi Drudi, colpevole di un placcaggio alto. Le Fiamme Oro riescono comunque ad evitare danni ulteriori, e alla prima occasione in attacco vanno a marcare la prima meta dell’incontro con Guardiano al 20’: bella combinazione dei trequarti e l’ala cremisi si tuffa in mezzo ai pali. Poche altre emozioni nel primo tempo, con un altro cartellino mostrato alle Fiamme per un altro placcaggio alto di Forcucci: nonostante l’inferiorità sono gli ospiti a chiudere in attacco, ma la difesa Lyons tiene botta e porta le squadre negli spogliatoi sul 3-7.

A inizio ripresa i 10 minuti che fanno la differenza: subito Canna trova la via dei pali per allungare, poi la mischia ospite confeziona la meta che spezza la partita, firmata da Piantella al 47’. Fiamme oro in controllo totale nella ripresa, con Canna che allunga ancora con tre punti dalla piazzola al 57’. I Leoni riescono a rispondere affidandosi alla mischia, che conquista un calcio di punizione in attacco tramutato in meta da un guizzo di Capitan Bruno che segna alla bandierina. I Leoni provano a riaprire i giochi, ma nel finale sono ancora le Fiamme Oro a marcare con un calcio piazzato dell’ottimo Canna.

Risultato che premia la squadra che ha sbagliato meno nella gara, mentre la prestazione dei Lyons è stata costellata di errori e occasioni sciupate. I Leoni torneranno in campo domenica 8 dicembre al “Quaggia” di Mogliano.

Serie A Elite – VI giornata

Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 8 – 23 (3-7)

Marcatori: p.t. 4’ cp Russo (3-0) 20’ m Guardiano tr Canna (3-7)

s.t. 41’ cp Canna (3-10) 47’ m Piantella tr Canna (3-17), 57’ cp Canna (3-20), 68’ m Bruno (8-20), 74’ cp Canna (8-23)

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano (69’ Nakov), Cuminetti, Rodina, Bruno (cap); Russo, Via A (72’ Dabalà); Portillo, Bance (63’ Bottacci), Cissè (52’ Moretto); Bur, Salvetti (63’ Ruiz); Torres (57’ Torres), Minervino (73’ Maggiore), Acosta (69’ Libero)

All. Urdaneta

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Forcucci, Vaccari (74’ Fusari), Gabbianelli (52’ Lai), Guardiano; Canna (cap), Tomaselli (63’ Piva); De Marchi, Chianucci, Drudi (60’ Angelone), Piantella; Stoian (75’ Fragnito), Morosi (74’ Vannozzi); Taddia (52’ Carnio), Barducci (73’ Bartolini)

All. Forcucci

Arb. Francesco Meschini (Milano)

AA1: Dario Merli (Ancona) AA2: Antonio Luzza (Torino)

Quarto Uomo: Giona Righetti (Verona)

TMO: Stefano Roscini (Milano)

Cartellini: 3’ giallo a Drudi (Fiamme Oro Rugby), 33’ giallo a Forcucci (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Russo 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Canna 5/5 (Fiamme Oro Rugby)

Note: Giornata fredda e nebbiosa, terreno in perfette condizioni. Spettatori 800 circa, osservato minuto di silenzio in memoria di Amar Kudin.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Femi-CZ Rovigo 4

Player of the Match: Nicola Piantella (Fiamme Oro Rugby)