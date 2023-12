Capodanno con i Planet Funk confermato: “Elettro-dance internazionale in piazza”

Come anticipato la settimana scorsa da Liberta.it e Libertà, il comune di Piacenza ha confermato che l’arrivo del 2024 sarà celebrato al ritmo delle note dei Planet Funk. Una grande festa, aperta a tutti, riscalderà Piazza Cavalli il 31 dicembre 2023, per regalare una notte di grande musica dal vivo con una delle band più distintive del panorama elettro-dance internazionale da oltre venti anni. Ad aprire e chiudere la serata i dj di Radio Bruno, per ballare tutti insieme con i successi dell’anno che si chiude e quelli di sempre. Il Capodanno in Piazza Cavalli a Piacenza è un evento organizzato da

Fondazione Teatri e Comune di Piacenza con la collaborazione di Mister Wolf.

COMUNICATO COMUNE