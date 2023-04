Bibiena Art Festival, dal 30 aprile quattro concerti dal Barocco al ‘900

Torna per il diciottesimo anno consecutivo il Baf, Bibiena Art Festival, rassegna musicale organizzata e promossa dal Gruppo Ciampi e diretta artisticamente dal maestro Claudio Saltarelli. In questa edizione sono quattro gli appuntamenti, spalmati nell’arco di tre settimane, dal 30 aprile al 21 maggio, sempre alle 17.30 (ingresso gratuito). Dal barocco alle partiture romantiche, dallo spunto contemporaneo alla musica per il cinema. L’intera manifestazione si svolge nello splendido Salone d’onore di Palazzo Anguissola- Cimafava, in via Giordani 2, reso disponibile grazie alla collaborazione del proprietario, l’avvocato Ignacio Arroyo.

Domenica 30 aprile 2023, Piacenza, Salone d’Onore di Palazzo Anguissola-Cimafava, ore 17,30

ENSEMBLE TROMBE FVG

Domenica 7 maggio 2023, Piacenza, Salone d’Onore di Palazzo Anguissola-Cimafava, ore 17,30

DUO MAGGIOLINI-MOTTINI

Tommaso Maria Maggiolini, flauto

Nicolas Mottini, pianoforte

Domenica 14 maggio 2023, Piacenza, Salone d’Onore di Palazzo Anguissola-Cimafava, ore 17,30

D’ITO

Sachika Ito, soprano

Davide Sciacca, chitarra

Domenica 21 maggio 2023, Piacenza, Salone d’Onore di Palazzo Anguissola-Cimafava, ore 17,30

Agnes Sipos, soprano

Jihye Kim, mezzosoprano

Chiara Cipelli, pianoforte