Violini, fisarmoniche, giovani e teatro: al via l’edizione 2024 del Bibiena Art Festival

È tutto pronto l’edizione di quest’anno del Bibiena Art Festival, rassegna dedicata alla musica barocca giunta alla sua diciannovesima edizione e organizzata – nel settantesimo anno della sua fondazione – dal Gruppo Strumentale Ciampi, con il supporto della Banca di Piacenza, Comune e Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Una rassegna che per cinque domeniche, dal 28 aprile al 26 maggio, animerà il salone d’onore di Palazzo Anguissola Cimafava a Piacenza.

gli appuntamenti del bibiena art festival

Il primo appuntamento si intitola “Dal contrappunto bachiano al tango nuevo” ed è in programma domenica 28 aprile alle 17.30. A rubare la scena sarà il duo cameristico composto da Roberta Guazzini e Riccardo Centazzo, che si esibirà con la fisarmonica.

Il secondo appuntamento “Angeli al violino, l’estro musicale nel seicento” è in programma domenica 5 maggio alle 17.30. Protagonista l’ensemble di musica da camera composto da Silvia Colli (violino) e Andrea Chezzi (clavicembalo).

Il terzo appuntamento, domenica 12 maggio alle 17.30 , è “Finesta Giovani” con Marius Bartoccini al fortepiano.

Quarto evento domenica 19 maggio alle 17.30 con “Intramina Lieder” di Corrado Sevardi, ciclo rappresentativo su testi di Giorgio Bassani per un mix di musica e teatro: Francesco Ricci al pianoforte, Alessandro Sevardi al violino, la mezzosoprano Francesca Sartorato e la voce recitante di Giuliano Brunazzi.

Quinto e ultimo evento “Tutto Paganini, i 24 Capricci” in programma domenica 26 maggio alle 17.30 con Luca Fanfoni al violino.