“Scarpette Rosse”, questa sera il film “Hoodlum” con Andy García e Laurence Fishburne

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone un film d’azione del 1997: “Hoodlum”, diretto da Bill Duke (più noto come attore che come regista) mette in scena un racconto della guerra che alla fine degli anni ‘20 e all’inizio dei ‘30 ha visto scontrarsi l’alleanza della mafia italiana e ebrea e i criminali neri di Harlem. Siamo dentro al genere del “gangster movie” ma anche dalle parti del dramma storico che (con molta libertà di scrittura) indaga i propri protagonisti, tanto che il film mette in scena Ellsworth “Bumpy” Johnson (interpretato da Laurence Fishburne), Dutch Schultz (che ha il volto di Tim Roth), and Lucky Luciano (Andy García).

