“Scarpette Rosse”, stasera il film “La signora del venerdì”, con Cary Grant

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “La signora del venerdì”, un film del 1940 diretto e prodotto da Howard Hawks, e interpretato da Cary Grant e Rosalind Russell.

È una classica e scintillante “screwball comedy” dai dialoghi serratissimi e brillanti: Hildy Johnson è una giornalista di successo, divorziata da Walter Burns, editore del giornale dove lavora. Quando si presenta in ufficio con il nuovo fidanzato, ribadendo la volontà di smettere di lavorare al giornale per dedicarsi alla vita famigliare, l’ex marito, dichiarando di non voler perdere la sua migliore giornalista, si inventa ogni tipo di stratagemma per ostacolare la sua partenza per il matrimonio e la luna di miele.