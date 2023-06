Dalla nuova biblioteca alle eco-pensiline in città. “Oltre 10 milioni per l’innovazione”

Dal recupero di un’ala della Passerini-Landi per sei milioni e mezzo di euro alla riqualificazione della sede bibliotecaria in viale Dante per oltre un milione. Dall’installazione di pensiline fotovoltaiche in piazzale Malta (1,4 milioni) alla prosecuzione dei contributi al Laboratorio aperto nell’ex chiesa del Carmine (400mila euro), fino al piano di trasformazione del centro giovanile Spazio Due in via XXIV Maggio in una sorta di “hub di comunità“ con servizi per l’orientamento nel mondo del lavoro, attività culturali e percorsi di integrazione per le comunità straniere (890mila euro).

Sono i cinque progetti, da realizzare nel triennio 2023-2026, presentati stamattina in municipio dal sindaco Katia Tarasconi e dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini nell’ambito dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) del Comune di Piacenza, con il cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo plus. Si tratta di un nuovo strumento per raggiungere gli obiettivi del Patto per il lavoro e per il clima e dell’Agenda 2030.

“Si punta su innovazione, ambiente, sostenibilità e rigenerazione urbana – ha spiegato Bonaccini – utilizzando in parte anche i fondi europei. Per ottenere l’azzeramento del consumo di suolo servono risorse e prospettiva”. Complessivamente, a livello locale, sono a disposizione 10,5 milioni di euro da parte di Regione e Ue, ma anche attraverso un cofinanziamento comunale di circa due milioni. “L’amministrazione ringrazia l’Emilia-Romagna per l’investimento che andrà a beneficio del nostro territorio” ha affermato la prima cittadina, con gli assessori (quasi al completo) seduti alle sue spalle sui banchi di palazzo Mercanti.