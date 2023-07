Pillole d’Arte, Lucia Pini presenta “Ritratto di signora”, di Giovani Boldini

Noto soprattutto come “il ritrattista della bella epoque”, Giovanni Boldini è un pittore ferrarese che si trasferisce a Parigi a partire dal 1871. “Scorrendo i nomi delle persone che hanno sfilato nel suo atelier si rimane esterrefatti – racconta Lucia Pini, direttore della Galleria d’Arte moderna di Piacenza Ricci Oddi, e curatrice di Pillole d’Arte in onda su Telelibertà -: è come entrare in contatto con il jet-set internazionale del tempo, il gotha dell’aristocrazia e dell’alta società”.

Il dipinto analizzato in questa clip è “Ritratto di signora”, databile verso il 1880 e realizzato a pastello, una tecnica che Boldini padroneggia perfettamente.

“Questa signora non ha quella consumata mondanità di tante modelle di Boldini – prosegue Pini -. Sembra quasi timida, non perfettamente a suo agio. E come non capirla, strizzata come in questo strettissimo corsetto…”.

Pillole d’Arte è in onda su Telelibertà ogni martedì e sabato, all’interno del Tgl, a partire da martedì 4 luglio.