Arcate e salone stilizzati o Topolino? Fa discutere il nuovo logo della Ricci Oddi

È il 16 gennaio del 1928 quando, in un garage di Los Angeles, il signor Walt Disney abbozza il disegno di un piccolo roditore a cui il destino avrebbe consegnato fama immortale col nome di Topolino. 96 anni dopo, lo scorso 24 gennaio, alla Ricci Oddi di Piacenza, il presidente Jacopo Veneziani presenta il nuovo logo della galleria. Le due immagini, all’apparenza così lontane nel tempo e nello spazio, finiscono però per sovrapporsi nel dibattito virtuale che si scatena attorno al nuovo logo ideato dall’agenzia di comunicazione “Ma:Design” di Pesaro: un cerchio sovrastato da tre archi che dovrebbe rappresentare la struttura architettonica della Ricci Oddi – le arcate e il salone d’onore – , ma che per molti richiama fin troppo l’effige di Topolino.

“Premesso che non sono una grafica, ma c’è qualcosa che non funziona – spiega la gallerista Sandra Bozzarelli – non è un logo di facile lettura”.

“Inizialmente credevo fosse l’immagine di Topolino – spiega l’architetto Paola Pedretti -. Non è riconducibile all’immagine della Ricci Oddi, forse i soli tre archi sarebbero stati migliori, ma così è inguardabile”.

Ben più tranchant il giudizio dell’artista Alberto Esse, che aveva fatto subito partire il dibattito sul nuovo logo da lui etichettato come “un impresentabile sfregio grafico alla più importante istituzione artistica di Piacenza”.

Sulla pagina Facebook della Ricci Oddi intanto spopolano i commenti negativi all’immagine del logo: chi lo definisce “orrendo”, “di una bruttezza unica”, “banale”, “uno scherzo”. I più ironici parlano di un “Mickey Mouse mal riuscito” o di un Topolino con un bernoccolo.

“Poco leggibile? Un logo deve essere un segno grafico che colpisce – risponde la direttrice della galleria Ricci Oddi Lucia Pini -. A me piace: lo trovo efficace, moderno, forte. Un logo deve anche incuriosire, non essere necessariamente didattico: un segno colpisce magari proprio perché non lo capisci”.