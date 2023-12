Bambini a scuola nei luoghi della cultura. “Esperienza all’insegna della bellezza”

“Piacenza e la sua bellezza si mette a disposizione dei più piccoli per essere vissuta, assaporata e per diventare un luogo di relazione, emozione e apprendimento”. C’è grande soddisfazione nelle parole di Mario Dadati, assessore alle Politiche educative del Comune di Piacenza mentre presenta quella che definisce “un’esperienza innovativa che amplifica i metodi di apprendimento rivolti agli studenti”.

I luoghi della cultura piacentina sono stati infatti invasi dall’entusiasmo e dai sorrisi dei bambini. È ufficialmente partito il progetto Fata di scuola diffusa promosso dal Comune di Piacenza con la preziosa collaborazione della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi e la Fondazione di Piacenza e Vigevano che per 16 settimane offriranno ai più piccoli la possibilità di seguire le lezioni tra quadri, opere e installazioni artistiche. “L’educazione non si trasmette solo in classe ed è bellissimo vedere musei, gallerie e mostre aprirsi alla crescita formativa dei più piccoli” commenta il vicepresidente della Fondazione Piacenza e Vigevano Mario Magnelli.

“Il nostro lavoro è rivolto ai cittadini che sono i primi referenti e i primi proprietari della Galleria e quindi è giusto cominciare dai piccoli cittadini e aprire le nostre porte alla loro curiosità” spiega Lucia Pini, direttrice della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi. “I bambini vivranno gli spazi della cultura dal lunedì al venerdì iniziando con un momento di attivazione in classe per poi immergersi tra quadri e opere in galleria e a Piacenza Xnl – conclude la referente del progetto Fata Claudia Molinaroli -. I bambini sono rimasti affascinati ed è stata un’emozione grande rendere possibile questo progetto collettivo”.