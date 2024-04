Filo spinato nel parco della Galleana di Piacenza: “Mio figlio poteva farsi male”

Un bambino di nove anni è inciampato in un filo spinato che qualcuno ha tirato da un lato all’altro di una stradina sterrata, nel parco della Galleana. Il piccolo per fortuna non si è ferito “ma poteva finire molto peggio” dice il padre che era insieme a lui. Il bambino era nel parco per allenarsi con la sua bicicletta: stava portato la due-ruote a mano. “Se fosse stato in sella sarebbe potuta finire molto peggio” racconta il genitore, che ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri.

parco della galleana: Allarme tra le famiglie

La zona è frequentata da tanti bambini che la utilizzano come pista per gli allenamenti in bicicletta. Ci passano anche camminatori e corridori. “Il filo spinato – dice il padre del bambino – era legato da un lato a un albero e dall’altro ad un paletto piantato nel terreno, a circa 10 centimetri da terra. Prima d’ora non avevamo mai notato nulla del genere”. Subito è scattato il tam tam anche tra i genitori degli altri bambini che portano i figli ad allenarsi alla Galleana.