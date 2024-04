Musiche nuove, al via la dodicesima edizione con il trio sloveno Sirom

Con il concerto del trio sloveno Sirom – una delle band più innovative degli ultimi anni – prende il via la 12esima edizione di Musiche Nuove a Piacenza, la rassegna dedicata ai linguaggi più sofisticati e vitali della musica, organizzata da Associazione Novecento con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Gli spettacoli in cartellone, tutti a ingresso gratuito, spaziano dai più diversi generi musicali e saranno ospitati fra location conosciute ed altre assolutamente nuove. In luglio e in agosto, infatti, la rassegna si sposta in alcuni fra i luoghi più suggestivi della provincia, dalla Diga del Molato alle cascate del Perino fino alla piazza di Bobbio.