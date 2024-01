Aperto il bando triennale “Biblòh!”. In arrivo 70mila euro dalla Fondazione

Per le biblioteche scolastiche del territorio sono in arrivo 70mila euro. Si apre infatti oggi, lunedì, il bando triennale “Biblòh!” avviato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano con un fondo di 70mila destinati alla progettazione, costruzione e potenziamento di nuovi ambienti bibliotecari nelle scuole. Gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio provinciale possono accreditarsi al portale delle richieste online sul sito della Fondazione e presentare le domande a partire da oggi ed entro le ore 13 del 15 febbraio.

“Grazie allo strumento del bando, come modalità operativa per sviluppare progetti condivisi intorno a un obiettivo comune, stiamo riuscendo a dare un’impronta significativa all’implementazione delle nostre biblioteche scolastiche” spiega il presidente della Fondazione Roberto Reggi.

I numeri lo dimostrano: nei primi due anni “Biblòh!” ha consentito di finanziare 17 istituti piacentini fra cui il secondo circolo, la Dante Carducci e il Respighi di Piacenza, il Parini di Podenzano, l’istituto comprensivo di Lugagnano e il Gandhi di San Nicolò. Nel 2023 sono state inaugurate sei biblioteche, di varie dimensioni e di territori diversi: scuole cittadine come la Calvino, ma anche piccoli istituti di montagna come nel caso di Ferriere, a servizio di comunità nelle quali la fruizione del patrimonio librario ha meno occasioni di offerta. Un caso a parte è quello di Gossolengo dove, nelle settimane scorse, è stata inaugurata la prima biblioteca “ibrida”, scolastica e civica.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’