L’Orchestra Cinquequarti continua a crescere. “La musica è inclusione”

Continua a crescere e a coinvolgere sempre più iscritti il progetto “Dalla classe all’orchestra”. Un progetto che collega la crescita culturale del territorio a quella sociale, un’iniziativa diventata negli anni punto di riferimento per quanto riguarda l’inclusione e la promozione dei valori di condivisione e armonia.

Come affermano la professoressa Noemi Perrotta e la dirigente scolastica Simona Favari la musica e la cultura rappresentano motori di crescita sociale. Questa mattina i piccoli artisti dell’Orchestra Cinquequarti si sono ritrovati alla “Caduti sul lavoro” per festeggiare a modo loro il clima natalizio tra note e strumenti. “Le rete del progetto continua a crescere – spiega Favari – abbiamo più di 400 iscritti e per questo abbiamo deciso di fondare una seconda orchestra. Non ci fermiamo qui”.