Pubblica Val Vezzeno, nuova sede in arrivo e bilancio ok: “Servono più volontari”

I volontari e dipendenti della Pubblica assistenza Val Vezzeno avranno presto una nuova sede. “Una nuova casa – specifica il presidente Stefano Bozzini – perché ci consideriamo una piccola grande famiglia che opera a favore del proprio territorio e ogni famiglia ha diritto ad avere una propria casa”.

Nei giorni scorsi è stato approvato all’unanimità il bilancio 2023 che determina un utile d’esercizio pari a 17.985 euro. Tra i dati da evidenziare, i ricavi riguardanti i servizi ordinari che, tra assistenza a manifestazioni culturali e sportive e trasporti sanitari a privati, hanno superato i 7mila euro raddoppiando gli introiti dell’anno precedente.

“I conti dell’associazione sono in salute nonostante l’aumento delle spese e degli investimenti legati alla nostra nuova casa – commenta Bozzini -. Siamo orgogliosi di aver aumentato nel corso del 2023 le ore di servizio e la disponibilità ad effettuare dimissioni e trasporti per visite mediche programmate”.

Riguardo alla nuova sede, che sorgerà al fianco del palazzo che ospita gli uffici comunali di Gropparello, Bozzini si dice ottimista in vista dell’imminente conclusione dei lavori: “L’edificio necessitava di importanti interventi di riqualificazione – le sue parole -. Abbiamo dovuto rivedere in rialzo le stime di spesa e questo ha comportato un rallentamento delle opere, ma ora vediamo la fine del cantiere ed entro l’estate siamo certi di poter aprire le porte della nostra nuova casa ai volontari e all’intera comunità”.

Ristrutturazione da 100mila euro: “Servono fondi”

Il costo complessivo per la ristrutturazione degli ambienti donati da un privato all’associazione di volontariato raggiunge quota 100mila euro. Di questi, 40mila sono stati finanziati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. “Siamo immensamente grati della fiducia riposta in noi – commenta il presidente Bozzini -. Oltre alla fondazione anche decine di gropparellesi hanno voluto contribuire alla realizzazione di questo progetto e sono certo che altri lo faranno perché si tratta di un investimento che guarda al futuro dell’intero territorio”.

Prosegue infatti la raccolta fondi per la ristrutturazione della sede. Anche quest’anno, inoltre, i volontari in divisa arancione stanno organizzando la Marcia della Pubblica assistenza Val Vezzeno, giunta alla quarta edizione, che verrà realizzata tra i sentieri e i boschi che colorano le colline attorno a Gropparello. Appuntamento per domenica 2 giugno. Quattro i percorsi a disposizione degli appassionati di camminate e corse in mezzo alla natura. E dopo la fatica, pranzo in compagnia al camp sportivo Ettore Rosso. “L’intero ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della sede – conferma Bozzini -. Ringrazio le aziende e i partner che anche quest’anno ci aiuteranno a realizzare un evento nato per promuovere il territorio e sostenere un’associazione che rappresenta un fondamentale presidio sanitario”.

Aumentano i servizi, servono nuovi volontari

“Ci terrei personalmente a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito con umiltà a migliorare e a far crescere la Pubblica donando un po’ di tempo libero a favore della nostra associazione che rimane di vitale importanza per il territorio” conclude Bozzini. Attualmente i volontari impegnati nella piccola grande famiglia del volontariato in arancione sono poco più di cinquanta. Con loro anche due dipendenti e due iscritti al progetto di Servizio civile universale. “Il territorio è vasto, i servizi e gli interventi aumentano – afferma la vicepresidente Benedetta Moschini -. Per questo abbiamo sempre bisogno di nuovi ingressi e ci rivolgiamo ai tutti: dai neo maggiorenni ai pensionati che dedicando un po’ del loro tempo ci aiuterebbero tantissimo ad aiutare chiunque abbia bisogno”.

Per chi volesse sostenere le prossime spese dell’associazione l’iban della Pubblica assistenza Val Vezzeno, in Banca di Piacenza, è il seguente: IT95L0515665340CC0100005016.