Arandora star: la tragedia entra nei licei per “costruire una scuola di pace”

“Era il 2 luglio del 1940 quando fu lanciato l’ultimo siluro e si compì la strage. Urla, disperazione, morte e solitudine”, spiega Giuseppe Conti, mediatore del Comitato “Vittime dell’Arandora Star”, introducendo l’incipit di una tra le tragedie dell’emigrazione italiana ignorata da molti.

Sullo schermo, alle spalle dei presentatori, una foto di gruppo in bianco e nero davanti ad una vetrina. Poi il mare mosso e profondo. Una nave grigiastra che non ne cavalca più le onde, bensì ne domina gli abissi. Se ne parla all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, rifacendosi al progetto promosso assieme all’associazione di Piacenza nel mondo. Un’iniziativa finalizzata a portare nei licei piacentini la catastrofica storia dell’Arandora Star.

La storia – Una tragedia per molti insabbiata, avvenuta all’inizio della guerra, dopo la decisione presa dall’Italia, di schierarsi contro la Gran Bretagna, condannando i concittadini emigrati nel Regno Unito. Dichiarati nemici, gli uomini vennero imbarcati su una nave da crociera con l’idea, da parte degli inglesi, di deportarli in un campo d’internamento in Canada. L’imbarcazione, però, venne intercettata da un sommergibile tedesco, bombardata e affondata. Tra le vittime c’erano circa 446 italiani, più di 100 della regione Emilia-Romagna, e circa 30 erano di Piacenza.

L’iniziativa – L’associazione Piacenza nel mondo, promossa assieme alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha indetto un dialogo per riportare a galla le vicende accadute durante la catastrofe. L’iniziativa si propone di portare l’accaduto nelle scuole, per incentivare gli studenti alla comprensione di vicende storiche che richiamano ancora storie d’attualità. Fornire loro alcuni strumenti d’interpretazione del presente e incentivare un lavoro sul loro stato emozionale. A presenziare al tavolo: Giuseppe Conti e Romeo Broglia, del Comitato “Vittime dell’Arandora Star”, Valentina Stragliati, Vice presidente della consulta degli Emiliano romagnoli nel mondo, il consigliere regionale Gianluigi Molinari e Patrizia Bernelich, presidente Piacenza nel mondo.



Una tragedia che parla di piacentini, ma soprattutto di vittime. Di qualsiasi nazionalità.