Castello, ospedale senza posti di Intensiva fino al 31 luglio. Sindaca: “Inaccettabile”

Fino al 31 luglio il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Castel San Giovanni sarà sprovvisto di posti letto di Intensiva. Restano solo tre posti letto di sub-intensiva per i casi meno gravi, e cioè quelli che non necessitano di essere intubati o che non necessitano di essere assistiti da un ventilatore che aiuta la respirazione.

La sindaca Stragliati: “È inaccettabile”

La riorganizzazione dovrebbe essere temporanea, e cioè solo fino alla fine del mese per consentire agli infermieri di turnare su altri reparti. La sindaca Valentina Stragliati, interpellata in merito, dice di “non essere stata informata dall’Azienda, e ciò – aggiunge – è inaccettabile. Di questa, come di altre criticità relative al nostro ospedale chiederò conto alla direzione generale”.