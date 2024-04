Galleria Ricci Oddi, aperture straordinarie giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio

Giovedì 25 aprile e mercoledì primo maggio la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza sarà aperta con orario straordinario, sia al mattino sia al pomeriggio, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Un’ottima occasione per concedersi un tour festivo in Galleria e godere (o tornare a godere) della sua ricchissima collezione di opere otto-novecentesche. Klimt, Pellizza da Volpedo, Medardo Rosso, Felice Casorati, Umberto Boccioni sono solo alcuni degli autori rappresentanti e allestiti nella straordinaria cornice dell’edificio di Giulio Ulisse Arata appositamente creato per la collezione.

Nel pomeriggio, chi lo desidera, potrà partecipare a una visita guidata dalla direttrice Lucia Pini compresa nel biglietto di ingresso. L’iniziativa è disponibile su prenotazione scrivendo a [email protected].

i due percorsi proposti

Giovedì 25 aprile, alle 16.00: Alla scoperta dei capolavori della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Da Klimt a Medardo Rosso, da Pellizza da Volpedo a Felice Casorati, un itinerario dedicato alle opere iconiche del museo.

Mercoledì primo maggio, alle 16:00: immagini di lavoro tra città e campagna nelle opere della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Un percorso tra paesaggi e vedute urbane per incontrare boscaioli, contadini, lavandaie e quanti sono al lavoro in città e in campagna.