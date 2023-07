La commercialista Savi entra nell’Osservatorio per la crisi d’impresa

La commercialista piacentina Daniela Savi entra come esperta nell’Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, istituito al Ministero della Giustizia a Roma.

La notizia è stata resa nota da Confapi che, su indicazioni del presidente nazionale Cristian Camisa, ha designato la commercialista quale esperta nell’ambito dell’Osservatorio permanente: Savi è commercialista a Piacenza e già sindaco in Leonardo, oltre che componente della Commissione crisi d’impresa per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

“Si tratta di un ruolo importante e di prestigio – sottolinea Savi – l’auspicio è quello di poter portare alla commissione, oltre che le mie competenze e specializzazioni, la voce di tutte le pmi italiane. È una designazione che mi onora. Come obiettivo mi sono posta quello di poter contribuire al monitoraggio e all’evoluzione degli strumenti per la crisi d’impresa, recentemente ridisegnati dal Codice per la crisi d’impresa in vigore da luglio dello scorso anno, per aiutare le aziende ad affrontare i momenti di difficoltà”.

“Siamo molto soddisfatti che una piacentina possa essere stata designata all’interno dell’Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – è il commento del presidente di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi – tanto più perché la sua presenza, come già quella del presidente Cristian Camisa, rappresenta per le imprese del territorio una garanzia in più di attenzione e di ascolto”.