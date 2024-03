Ex Ilva, la piacentina Daniela Savi nominata commissaria straordinaria

La commercialista piacentina Daniela Savi farà parte del nuovo organo commissariale del gruppo Ilva. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha infatti reso noto che a seguito delle dimissioni dei commissari straordinari Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, è stato sottoscritto il decreto di nomina del nuovo organo commissariale.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto di nomina a commissari straordinari di Acciaierie d’Italia del professor Alessandro Danovi, già commissario della procedura ed esperto di risanamento d’impresa, gestione dell’insolvenza e operazioni straordinarie; il professor Francesco di Ciommo, esperto in diritto bancario e finanziario, delle crisi di impresa, amministrativo e societario e la dottoressa Daniela Savi, esperta in gestione della crisi d’impresa e in materia fiscale.

La commercialista piacentina ha ricoperto il ruolo di sindaco in Leonardo ed è componente della Commissione crisi d’impresa per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. La sua nomina è in “quota” Confapi nazionale.